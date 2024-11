Maandagmorgen even na acht uur ontstond in de Sparrenstraat in Assebroek een gaslek.

In de Sparrenstraat zijn momenteel werken aan de nutsvoorzieningen aan de gang. Het is bij die werken dat het gaslek ontstond. Een lagedrukleiding werd met een graafmachine geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om alles veilig te laten verlopen. De politie sloot de straat af. Eens het lek hersteld was, konden de werkzaamheden opnieuw aangevat worden.

© JVM

© JVM