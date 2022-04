Gasleiding geraakt tijdens werken langs Kersouwpad in Kortrijk

Tijdens renovatiewerken langs het Kersouwpad in Kortrijk werd maandagvoormiddag een gasleiding geraakt. Enkele mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten.

Het waren de arbeiders zelf die rond 11:30 uur de hulpdiensten verwittigden. “We waren bezig in de keuken van een woning, die toebehoort aan een woningmaatschappij”, klonk het bij één van hen. “We boorden een gat, maar raakten hierdoor een gasleiding. Het betreft oudere woningen waardoor de meters en leidingen niet altijd even goed werden aangeduid. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden dus.”

De brandweer kwam, samen met enkele technische medewerkers van Fluvius ter plaatse. “We gingen preventief over tot het evacueren van enkele woningen”, liet de brandweerofficier optekenen. “Het gros van de huizen hier staat leeg en ook in het getroffen gebouw woonde niemand meer. We hebben het lek tijdelijk kunnen dichten. Nu zullen mensen van Fluvius grondige herstellingswerken uitvoeren.”