Gasleiding geraakt tijdens werken in Kortrijkstraat, woning tijdelijk ontruimd

Tijdens graafwerken in de Wevelgemse Kortrijkstraat werd dinsdagvoormiddag een gasleiding geraakt. Een woning werd tijdelijk ontruimd en ook de drukke verbindingsstraat werd even voor het verkeer afgesloten.

“Op de plannen stond dat de gasbuizen 60 centimeter diep lagen, hier lagen ze op amper 30 centimeter. We hebben ze dus met onze graafmachines geraakt.”

Lagedrukleiding

Arbeiders van Fluvius kijken werkloos toe wanneer de brandweer de broodnodige metingen uitvoert. Bij werken aan de leidingen werd een koppelstuk geraakt, waardoor een lagedrukleiding werd geperforeerd.

“Het is een probleem waarmee we vaak te kampen hebben de laatste tijd”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse.

Verkeershinder

“Hier hadden we de situatie in minder dan 30 minuten onder controle. Toch hebben we tijdelijk één woning ontruimd, omdat we geen enkel risico wilden nemen. Niemand raakte gewond.”

De Kortrijkstraat, een drukke verbindingsweg, werd een tijdje volledig voor het verkeer afgesloten. Dit vertaalde zich nagenoeg meteen in heel wat verkeershinder.