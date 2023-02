Gasgeur op parking van Ford Unicars in Diksmuide vastgesteld: oorzaak niet meteen duidelijk, situatie wel snel opgelost

Op de parking van de showroom van Ford Unicars langs de Esenweg in Diksmuide werd donderdagochtend een gasgeur vastgesteld.

Even voor 8 uur belden werknemers van de Ford garage Unicars de hulpdiensten op. Er werd een gasgeur waargenomen op de parking van de zaak. Zowel de brandweer en later Fluvius kwamen ter plaatse, net als de politie.

De brandweer kon echter niets waarnemen met de meettoestellen op de parking. In de showroom zelf en in de werkplaats bleek er niets aan de hand te zijn. Er hoefde dus ook niemand geëvacueerd te worden.

Fluvius kon later met hun meettoestellen wel een minieme concentratie gas waarnemen, maar die was niet afkomstig van een lek. Waar de geur dan wel vandaan kwam, is niet duidelijk. In ieder geval was de situatie snel opgelost. (JH)