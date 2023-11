Gasexplosie blaast muur van woning weg in Oedelem: bewoner naar ziekenhuis met brandwonden

Vrijdagavond rond 19.30 uur werd de buurt van de Bruggestraat in Oedelem opgeschrikt door een luide knal. In een woning op de hoek van de Bruggestraat met de Beekstraat was er een gasexplosie.

De explosie deed zich voor op de eerste verdieping van de achterbouw van de woning en blies de zijgevel en een stuk van de topgevel weg.

Vermoedelijk is een ophoping van propaangas de oorzaak van de explosie. Eén iemand die boven was liep door een steekvlam brandwonden op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer bracht een kooktoestel op propaan naar buiten, vermoedelijk is het dat toestel dat voor de gasophoping en de explosie zorgde. De benedenverdieping van het huis liep geen schade op. De bovenverdieping zal wind- en waterdicht moeten gemaakt worden. Daar zorgde de brandweer voor.