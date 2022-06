Gas spuit met druk van 4 bar uit leiding bij gaslek in Zarren

In de Stadenstraat in Zarren ontstond vrijdag in de voormiddag een stevig gaslek. Bij werken in straat werd een middendruk gasleiding doorboord en spoot het gas met een druk van 4 bar de lucht in. “Het ging toch om een precaire situatie maar gelukkig was Fluvius snel ter plaatse en kon het lek gedicht worden”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

Het gaslek in de Stadenstraat ontstond rond 10.00 uur enkele honderden meters voorbij het Zarrenplein. De straat was afgesloten voor doorgaand verkeer door wegenwerken. Plaatselijk verkeer voor de bewoners en de handelaars was wel nog mogelijk.

Oorverdovend lawaai

In de straat worden momenteel nutsleidingen vernieuwd en zijn er diverse werfputten aan de rechterkant. Een kraanmachinist doorboorde er rond 10 .00uur een gasleiding, wat meteen leidde tot een oorverdovend lawaai in de buurt.

“Het ging om een stevig gaslek want het was een middendruk leiding waar het gas uitspoot met een druk van 4 bar”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Dat is niet niks. Het zorgde voor een oorverdovend lawaai en gefluit. Het ging om een vrij precaire situatie maar metingen in de verdere buurt waren vrij oké.”

“We hebben het geluk gehad dat Fluvius erg snel ter plaatse kon zijn en het gaslek al provisoir kon dichten. Daardoor zijn we niet moeten overgaan tot een evacuatie van de buurtbewoners anders hadden we die procedure zeker in gang moeten zetten.”

“De hele situatie duurde uiteindelijk anderhalf uur. Tegen dan had Fluvius het lek volledig gedicht en deden wij nog metingen in de buurt.” Er werd een perimeter ingesteld en bewoners moesten in de directe buurt moesten in hun huis blijven maar grote problemen leverde dat niet op.

(JH)