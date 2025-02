Garage van Hermann en Brigitte loopt volledig onder nadat waterleiding in voortuin werd geraakt: “Dit stond niet op plan”

Hermannn Kaufmann (64) en zijn vrouw Brigitte Wirtz uit Woumen bij Diksmuide zaten maandag met de handen in het haar. Tijdens werken in hun voortuin werd een waterleiding geraakt, die niet op een plan stond. Het gevolg: een onophoudelijke stroom water gutste hun kelder en ondergrondse garage binnen. “Na de overstromingen van de IJzer is het de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat alles onder water staat”, zegt Hermann. “Heel wat spullen, toestellen en meubels zullen weer vernield zijn. Maar ons gerenoveerde huis staat er nog”, blijft hij positief.

Het Duitse koppel is afkomstig uit Keulen maar woont al jarenlang in ons land. “Eerst lange tijd in de Oostkantons, nabij Eupen, maar we wilden meer rust en zochten iets in de polders, niet te ver van de zee”, zegt Hermann (64). “We vonden hier iets in Woumen, op de hoek van de Iepersteenweg met de Sint-Pietersstraat. Drie jaar geleden kochten we dit en we hebben zo goed als alles gerenoveerd. We hadden er nog speciaal op gelet: op de akte stond dat ons huis niet in overstromingsgebied lag. Maar tijdens de grote overstromingen van de IJzer anderhalf jaar geleden stond onze garage wél onder. En een oude kelder, die we dan pas ontdekt hebben.”

Gutsend water

Het koppel krijgt nu weer af te rekenen met waterellende, al heeft die een heel andere oorzaak. “Na de renovatie binnen zijn we aan de voortuin begonnen”, vervolgt Hermann. “Het weggraven van de oprit naar onze ondergrondse garage, vernieuwen van het pad naar de voordeur en ineens ook een nieuwe gescheiden riolering in de kelder.”

Het is bij de graafwerken dat het fout ging. De graafmachine raakte een waterleiding vlakbij het voetpad. “Maar die lag wel onder onze oprit en stond niet op een plan”, zegt Hermann. “Daardoor bleef het water maar binnen stromen. Het was onhoudbaar.” De brandweer van Diksmuide kwam langs om te pompen, maar de toestroom van water was groter dan er gepompt kon worden. Het was wachten tot De Watergroep de leiding kon afsluiten.

Veel spullen vernield

De brandweer bleef twee uren lang pompen waarna De Watergroep een nieuw stuk buis van vier meter tot de volgende mof plaatste. Door het lek zaten enkele aanpalende huizen zonder water en het huis van Hermann en Brigitte zonder stroom. “Maar dat fix ik wel, ik ben zelf elektrotechnieker”, zegt Hermann. “In onze garage stond een halve meter water en daar zal allicht veel schade zijn. Er staan meubels, spullen maar ook toestellen zoals een wasmachine en koelkast. We vrezen dat die allemaal weer kapot zullen zijn. Maar we kunnen hier blijven wonen en dat is het voornaamste want we hebben heel veel geïnvesteerd in ons mooie huis en wonen hier ontzettend graag. Zoiets houdt ons niet tegen”, besluit het optimistische koppel. (JH)