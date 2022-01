Fluviusmedewerker belt brandweer op na CO-alarm in rijwoning Handzame

Een alerte medewerker van Fluvius belde vrijdagmiddag de brandweer op nadat hij alarm kreeg bij het uitvoeren van werken in een woning.

De arbeider was bezig werken aan het uitvoeren aan een aansluiting van een rijwoning in de Handzamestraat in Handzame toen hij plots op zijn toestel een alarm kreeg van een CO-intoxicatie. Hij bracht de bewoners van het huis op de hoogte en verwittigde ook meteen de brandweer.

In afwachting van hun komst werden de ramen en de deur van het huis opengezet. Dat bracht voldoende frisse lucht binnen zodat niemand bevangen raakte. De brandweer controleerde nadien nog de woning maar kon niets meer vaststellen. Wat het probleem veroorzaakte is niet duidelijk maar door de natuurlijke ventilatie was de slechte lucht snel weer verdwenen. De brandweer kon snel terugkeren. (JH)