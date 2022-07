Flesje picrinezuur tot ontploffing gebracht op strand Mariakerke

Dit weekend werd op het strand van Mariakerke een flesje picrinezuur tot ontploffing gebracht door DOVO. Het flesje werd gevonden bij een rondgang in een Oostendse school bij het einde van het schooljaar.

Picrinezuur is een explosieve stof, waarvan de ontploffingskracht zelfs iets groter is dan van TNT. Het wordt ook in laboratoria gebruikt, onder meer van scholen, om metalen te identificeren. De standaard procedure houdt in dat de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) meteen wordt ingelicht als een product van die aard wordt gevonden. DOVO kwam ter plaatse en bracht het flesje onder begeleiding van de politie naar het strand, ter hoogte van de Diksmuidestraat. Er werd een ruime perimeter van zowat 300 m ingesteld. Onder andere de strandredders, scheepvaartpolitie en luchtverkeerstorens van Oostende en Koksijde werden ingelicht. De ontploffing was in de omgeving goed te horen en te voelen.