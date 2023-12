Fietsster (40) die werd gevonden in beek is overleden

Een 40-jarige fietsster uit Ichtegem is overleden aan de gevolgen van een val in de Mosselstraat in Gistel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken.

De feiten kwamen aan het licht toen de 40-jarige vrouw uit Ichtegem maandagochtend niet kwam opdagen op haar werk, waarna haar collega’s alarm sloegen. Uiteindelijk reden ze de weg af waar ze normaal passeert, maar ze werd niet aangetroffen. Ondertussen gingen ook de hulpdiensten op zoek naar de vrouw en die troffen haar rond 8.30 uur in bewusteloze toestand aan in een beek langs de Mosselstraat.

Volgens het Brugse parket is de vrouw met haar fiets de gracht ingereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies is kunnen gebeuren. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen of personen betrokken.