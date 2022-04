Fietser valt bijna door oliespoor in Veurne, brandweer handen vol met opruiming

De brandweer van Veurne had vrijdagochtend de handen vol met het opruimen van een lang oliespoor. Een fietser belde om 7.40 uur de hulpdiensten op omdat hij bijna ten val was gekomen op het gladde wegdek.

Dat gebeurde ter hoogte van het Zevensterreplein in het centrum van de stad. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het oliespoor zich echter over meerdere straten uit te strekken.

Naast het plein werd ook in de Ooststraat, de Karel Coggelaan, de Oude Vestingstraat en tot het begin van de Statiestraat sporen ontdekt. De brandweer had de handen vol om met detergenten en water de olie weg te ruimen. Voor het verkeer was het daarom even opletten geblazen. De politie kwam ter plaatse voor een onderzoek, maar kon de vervuiler niet achterhalen. (JH)