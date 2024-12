Fiets aangetroffen langs de Leie: stormweer bemoeilijkt zoekactie

Zaterdagmiddag werd in de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve een fiets gevonden op het Jaagpad langs de Leie. De politie spreekt over een onrustwekkende verdwijning.

Rond 13.30 uur snelden de hulpdiensten naar het kruispunt van de Hooiestraat met Barrage, net voorbij het sluizencomplex richting Zulte. Op het jaagpad langs de Leie werd een fiets aangetroffen. “Het gaat voorlopig om een onrustwekkende verdwijning”, zegt commissaris Jona Van Belle.

“Maar de weersomstandigheden laten het momenteel niet toe om een drone in de lucht te steken, of om duikers in het water te laten speuren. Er wordt verder gezocht naar de vermiste persoon, maar veel meer weten we nog niet.”