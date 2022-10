Feestweekend KM Torhout overschaduwd door comateuze toestand perswoordvoerder

Zaterdag stond de voorstelling van een eigen app van KM Torhout gepland, als één van de eerste niet-profclubs. Helaas werd dit mooie weekend volledig overschaduwd door het ongeval van perswoordvoerder Peter Verplancke (52) op donderdagavond.

De app is te downloaden voor Apple-gebruikers onder de naam KM Torhout. Binnenkort ook te downloaden door Android-gebruikers. Op die manier kan men op de hoogte blijven van het sportieve gebeuren, wedstrijden en activiteiten van de A-ploeg. Later dit seizoen zou ook de integratie van KMT B voorzien zijn. Sportief manager Didier Degomme zal de app van sportief nieuws voorzien.

Normaal zou het resultaat van KM Torhout-Sparta Petegem één van de eerste feiten zijn die te zien zijn op die app. Dat resultaat viel enorm mee. KM won onverwacht vlot en verdiend van Sparta Petegem, met 4-1, en geraakt daardoor weg van de degradatieplaatsen en sluit het met 7 punten uit evenveel matchen weer aan de bij de onderkant van de middenmoot.

Bewusteloos na val

Helaas werd dit mooie weekend volledig overschaduwd door een gebeurtenis op donderdagavond. Donderdagavond was er een evenement van de Torhoutse businessclub. Perswoordvoerder Peter Verplancke (52) zat nadien in een horecazaak toen hij plots neerviel.

Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout, de vroegere Rembertkliniek (nu horend bij de Delta-groep) waar een hersenbloeding werd vastgesteld. Daarna werd hij overgebracht naar het AZ Delta Roeselare en meteen geopereerd en een tijdje in coma lag. Op de afdeling intensieve zorgen wordt zijn gezondheidstoestand op de voet gevolgd.

Vrijwilliger pur sang

Peter Verplancke is een vrijwilliger pur sang als de perswoordvoerder, die plichtsgetrouw de media inlichtte over het voetbalgebeuren bij KM, ook omroeper is en duivel-doet-al op wedstrijddagen of persmomenten. Hij verzorgt ook de sociale media en zou ongetwijfeld de eerste geweest zijn om de nieuwe app van nieuws te voorzien. Peter is graag gezien bij de pers, hij bekijkt het gebeuren weliswaar door een “groenzwarte” bril, maar de hoofdzaak blijft dat hij correct zijn taak als persverantwoordelijke waarnam.

Naast de zorgen omtrent Peter Verplancke -iedereen hoopt dat het goedkomt- valt morgen ook de beslissing over T1 Stijn Meert die op non-actief stond na zijn veroordeling wegens rijden onder invloed van cocaïne. De volledige beheerraad beslist over zijn lot. T2 Geert Versavel nam inmiddels twee matchen over en haalde 3 op 6.

(DACH/ Foto BVB)