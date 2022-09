Familiecoaster Huracan in Bellewaerde loopt even vast

De brandweer van Ieper kreeg zaterdagmiddag een oproep binnen om zich naar pretpark Bellewaerde in de Meenseweg te begeven. Familiecoaster Huracan was daar even vastgelopen in het indoorgedeelte. Uiteindelijk werd alles zonder ingrijpen opgelost.

Rond 14.30 uur liep bij de brandweer een oproep binnen om een redding uit te gaan voeren in Bellewaerde. Het probleem situeerde zich bij de familiecoaster Huracan en gevraagd werd om via de achterzijde het pretpark aan parking Mexico binnen te komen.

Terwijl de brandweer klaarstond om te vertrekken liep een melding binnen dat de situatie opgelost was en ingrijpen niet meer hoefde. Omdat de attractiemedewerkers de trein van de Huracan, waarin 20 mensen zaten, niet meteen zelf terug aan de praat kregen werd conform de interne prodcedure de brandweer verwittigd.

Uiteindelijk lukte het de medewerkers zelf. De inzittenden zaten hooguit maar eventjes vast in het indoorgedeelte.

(JH)