Familie wil boomgaard aanplanten als herinnering aan overleden Ward Matthys (17)

Op zaterdag 8 maart om 11 uur wordt in de sporthal in Moerkerke afscheid genomen van Ward Matthys. De jongeman verongelukte bij het bedienen van een machine op het ouderlijke landbouwbedrijf in Den Hoorn. De familie zal een boomgaard aanplanten op het erf, als ontmoetings- en herinneringsplaats.

Het overlijden van Ward Matthys bij een tragisch ongeluk op 25 februari zorgde voor een schok en een golf van verdriet bij zijn familie, maar ook bij zijn vele vrienden bij onder meer KSA Moerkerke, KLJ en voetbalvereniging KFC Damme.

Tragische dag

Ward overleed thuis op het ouderlijke landbouwbedrijf in Den Hoorn tijdens het bedienen of verplaatsen van een machine. Het zou gaan om een verreiker, een toestel om in de hoogte mee te werken, waarvan een staaf of kabel was losgesprongen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Bij KSA Moerkerke, waar Ward al van kindsbeen lid was en sinds twee jaar in de leiding stond, werd verslagen gereageerd. “25 februari zal voor altijd een tragische dag zijn in de geschiedenis van de KSA. Dit schokkende nieuws valt niet te beschrijven. Ward, nog zo jong en in de fleur van zijn leven, van wie wij veel te vroeg afscheid moeten nemen. Hij had altijd een geniaal verhaal klaar en was altijd in de stemming om grappen te maken”, klok het in een mededeling kort na het overlijden.

“Het is hartverscheurend hem zo vroeg te moeten missen”

Ook bij voetbalvereniging KFC Damme heerste verslagenheid. “Het is hartverscheurend hem zo vroeg te moeten missen, als vriend, als ploegmaat en als kind van een warme en liefdevolle familie.”

Afscheidsdienst

De afscheidsdienst heeft plaats in sporthal Meuleweg in Moerkerke, op zaterdag 8 maart om 11 uur. Daarna is er ter plaatse gelegenheid om elkaar te steunen en ondersteunen. Er is ook mogelijkheid voor een stil moment bij de kist van Ward, die in het nabijgelegen Chirolokaal zal staan. Zijn ouders en zussen vragen geen bloemen of kransen. In de plaats nemen ze het initiatief om een boomgaard aan te planten op het erf, als ontmoetingsplaats om voor altijd herinneringen aan Ward op te halen. Om dit project te financieren kan een storting gedaan worden op Wards bankrekening: BE42 1030 7777 3254.

Ward was de zoon van Kris en Evy Matthys-Keerman, de broer van Flore en Thomas, Lars(+) en Marte, en het liefje van Merel.