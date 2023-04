Familie in Oostende ontdekt granaat in oud munitiedoosje: DOVO brengt granaat tot ontploffing op het strand

Donderdagmiddag bracht DOVO op het strand van Oostende een granaat tot ontploffing. Het springtuig werd in een woning gevonden.

In de wijk Meiboom in Oostende troffen de bewoners in een oude munitiedoos van een overleden familielid onder meer een oude granaat aan, die ietwat beschadigd leek. Voor alle zekerheid werden de veiligheidsdiensten gebeld.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, kortweg DOVO, kwam ter plaatse. De oude granaat werd vervolgens meegenomen naar het strand op Oosteroever, waar het tot ontploffing werd gebracht. Politie Oostende zorgde hierbij voor een veilige perimeter.