F-16 maakt noodlanding op luchthaven Oostende: “Toestel geraakt door blikseminslag, landingsbaan opnieuw vrijgemaakt”

Deze middag moest een F-16 een noodlanding maken op de luchthaven van Oostende doordat het toestel tijdens de vlucht geraakt is door de bliksem. Dat bevestigt Tom Rutsaert, de marketing- en communiciatiemanager van luchthaven Oostende. Door die blikseminslag is er een giftige stof hydrazine vrijgekomen. “De omwonenden van de luchthaven van Oostende moesten tijdelijk hun ramen en deuren gesloten houden. Maar dat gevaar is ondertussen al geweken. De landingsbaan kan ook opnieuw terug openen, dus de vluchten deze middag kunnen met wat vertraging vertrekken”, vertelt Rutsaert.

Rond de middag moest een F16-vliegtuig een noodlanding maken op de landingsbaan van de luchthaven van Oostende. De F16 werd tijdens de vlucht geraakt door een blikseminslag. De noodlanding is goed verlopen en het toestel staat veilig aan de grond.

Substantie vrijgekomen

Wanneer een F-16 in problemen komt, wordt er een Emergency Power Unit in werking gezet. Dat is een noodkrachtbron, die bij moeilijkheden de elektriciteit en hydraulische druk van een vliegtuig voor nog ongeveer tien minuten kan aandrijven. Maar die noodkrachtbron draait op basis van hydrazine, een stof die zeer giftig is voor de mens en het is net die stof, die bij de noodlanding rond de luchthaven en op de landingsbaan was vrijgekomen.

“Het gevaar van de giftige stof hydrazine is terug geweken”

De omwonenden moesten hun ramen en deuren tijdelijk gesloten houden. “De mensen, die op de luchthaven aanwezig waren op het moment van de noodlanding moesten ook binnenblijven. Maar ondertussen is dat gevaar geweken en mogen zij nu al terug naar buiten gaan”, vertelt Tom Rutsaert van de luchthaven van Oostende.

Landingsbaan opnieuw open

De landingsbaan van de luchthaven moest tijdelijk afgesloten worden, omdat er hydrazine op lag. Er is onder andere een gespecialiseerd brandweerteam van de Luchtmacht vanuit Koksijde naar de luchthaven Oostende gebracht. “Rond 13 uur ging er hier normaal een vlucht uit Malaga landen, maar we hebben die omgeleid naar Brussel. Ook de vlucht van Porto later deze middag met onder andere de spelers van Club Brugge moeten we omleiden naar daar.”

Ondertussen kan de landingsbaan in Oostende terug openen. “We hebben de substantie zo goed als volledig kunnen opkuisen. Deze middag staan er nog enkele vluchten gepland. Die zullen met wat vertraging kunnen vertrekken”, besluit Rutsaert.