Even onfploffingsgevaar bij afvalverwerkingsbedrijf in Brugge: gevaar intussen geweken

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel bij het bedrijf GEO Milieu langs de Pathoekeweg in Brugge het elektriciteitsnet uit. Toen ook de noodgeneratoren dienst weigerden, kwam het bedrijf in de problemen.

In het bedrijf wordt hoofdzakelijk afvalwater en slip gezuiverd. Dat gebeurt met een proces waar onder andere olie gebruikt wordt. Door het uitvallen van de elektriciteit steeg de temperatuur van de olie van rond de 200 graden naar meer dan 400 graden, waardoor het risico op ontploffing of zelfontbranding ontstond.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse om mogelijke risico’s in te schatten en de technische dienst van het bedrijf bij te staan. Om 6 uur ‘s morgens werd het euvel verholpen en was het gevaar geweken.