Engelsman (79) overlijdt in jachthaven Ieper na val van boot

In Ieper is vrijdag een man overleden na een val in de jachthaven. De 79-jarige Engelsman zou in het water gevallen zijn omwille van de storm. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Zo bevestigt politiezone Arro Ieper.

De hulpdiensten werden vrijdagnamiddag opgeroepen voor een interventie in de Ieperse jachthaven. Een 79-jarige Engelsman die er op een boot woont, was in het water beland, wellicht door de stevige wind. Omstaanders konden de man vrij snel uit het water halen, waarna de man ter plaatse nog werd gereanimeerd. Volgens de politie werd de Engelsman in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later overleden.

(TP/Belga)

