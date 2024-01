En plots… staat er een BMW geparkeerd op het strand van Blankenberge: “Ze wilden enkel foto’s maken”

Opvallend zicht maandagochtend op het strand van Blankenberge. Daar stond plots een BMW geparkeerd ter hoogte van de pier. De bestuurder en zijn kompaan reden het strand op om mooie foto’s te maken, maar reden zich compleet vast.

De wagen met buitenlandse nummerplaat lokte logischerwijs heel wat bekijks. Het zicht was dan ook niet alledaags. Bij de politie kregen ze even na 2 uur de melding binnen. “Het bleek te gaan om twee toeristen die wat foto’s wilden maken op het strand en om een bepaalde reden besloten om dan maar via de zeedijk op het strand te rijden. De bestuurder was een 18-jarige Roemeen”, zegt Jan Maertens, woordvoerder van de lokale politie Blankenberge. “Parkeren of stilstaan op het strand is in principe verboden, maar we hebben geen proces-verbaal opgesteld. Van slechte wil was geen sprake.”

Uiteindelijk kon de BMW omstreeks 10 uur van het strand weggehaald worden. (MM)