En dat op een vrijdag: brandweer moet uitgebroken emoe vangen

Vrijdagvoormiddag werd de brandweer van Komen-Waasten opgeroepen voor een niet-alledaagse interventie. Ze moesten een uitgebroken emoe vangen en die terug naar zijn eigenaar brengen. Het tafereel kon op heel wat animo van voorbijgangers rekenen.

Het waren wandelaars die de hulpverleningszone in de vroege voormiddag opbelden. “Een emoe, een flink uit de kluiten gewassen vogel, liep ter hoogte van de Europastraat langs de oevers van de Leie”, lacht de brandweerofficier tijdens de samenvatting.

Kat-en-muis-spel

“Het dier moet ergens in de Molenstraat uitgebroken zijn en zette het op een lopen. Voor ons was dit een allesbehalve evidente taak want zo’n emoe, een vogel die sterk lijkt op een struisvogel, is geen klein dier. Hoewel de emoe schijnbaar gewend is om bij mensen te zijn, zorgde hij wel 15 minuten lang voor een kat-en-muis-spel. Uiteindelijk konden we hem vangen zonder hem pijn te doen of te verwonden en werd de emoe terug naar zijn eigenaar gebracht.”