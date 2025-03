Elf personen van zelfde familie naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in Leke

Een familie van elf personen uit Leke (Diksmuide) moest maandagmiddag naar het ziekenhuis gebracht worden nadat er een CO-intoxicatie bij hen thuis was waargenomen. Een kind van 1 jaar viel enkele keren flauw, de andere hebben milde symptomen. “Gelukkig is niemand in levensgevaar en werd dit niet ‘s nachts ontdekt. Een slechtwerkende houtkachel is de oorzaak”, zegt commissaris Rafael Rondelez van politiezone Polder.

Het was rond 14 uur dat een van de bewoners van een grote woning in de Lekedorpstraat in Leke bij Diksmuide uiteindelijk de hulpdiensten belde. In het huis woont een Afghaanse familie van elf personen bestaande uit een vader, moeder, enkele kinderen en andere familieleden. Op een iemand na spreekt niemand Engels en dus verliep de communicatie met de hulpdiensten stroef. “Een van hen belde uiteindelijk de alarmcentrale omdat een kindje van 1 jaar al enkele keren was flauwgevallen”, zegt commissaris Rafael Rondelez van politiezone Polder. “Ze namen ook contact op met De Woonwinkel. Zowel wij als de brandweer zijn na hun oproep meteen ter plaatse gekomen.” Bij het betreden van het pand merkte de brandweer van Diksmuide en Leke meteen verhoogde CO-waarden op. Er werd versterking ingeroepen.

Elf personen naar twee ziekenhuizen

Naast extra politie- en brandweerploegen kwamen ook nog twee extra ziekenwagens ter plaatse, naast de ziekenwagen die er al was. “Er werd beslist om alle elf personen naar het ziekenhuis te brengen”, vervolgt commissaris Rondelez. “Het kindje was enkele keren flauwgevallen, maar de anderen hadden eerder milde symptomen. Niemand raakte bewusteloos of verkeert in levensgevaar. De familie zal een medische check-up krijgen en wordt verspreid over de ziekenhuizen van Veurne en Oostende.”

Slecht werkende houtkachel

Naar de oorzaak moest de brandweer niet lang zoeken. Een slecht werkende houtkachel was de boosdoener. De brandweer schakelde de kachel uit en verluchtte het pand langdurig. In principe zou de familie daarna kunnen terugkeren maar samen met De Woonwinkel zal gekeken worden of ze niet naar een ander, meer geschikt pand kunnen trekken. Dat was sowieso al de bedoeling. “In ieder geval mogen we van geluk spreken dat dit niet ‘s nachts gebeurde, anders konden de gevolgen erger geweest zijn”, besluiten de hulpdiensten. (JH)