Duikers van de brandweer doorzoeken vijver in Izegem

Nabij een vijver langs de Zoetemondstraat in Izegem werden dinsdagochtend schoenen en vislijnen teruggevonden. De brandweer werd opgeroepen en duikers zochten in de vijver naar personen. Uiteindelijk werd er niemand gevonden.

Buurtbewoners hadden in de omgeving van de vijver, die eigendom is van netbeheerder Elia, Roemeens sprekende personen gehoord. De vijver is afgesloten waardoor het vreemd was dat er zich mensen rond het water bevonden. Vlak aan het water merkte men schoenen en enkele vislijnen op.

Omdat er mogelijks iemand in het water was terecht gekomen werden de hulpdiensten opgeroepen. De brandweer en het duikteam snelden naar de zijstraat van de Rijksweg. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen.