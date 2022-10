Duikers redden visser uit het water in Ooigem

Aan het pomphuis bij de sluis van Ooigem is vrijdagmiddag een visser in het water gevallen. Het gaat om een man uit Wervik. Een metalen afdekplaat schoof plots weg en de man viel door een gat in water. Hij kon niet goed zwemmen, duikers van de brandweer haalden hem terug op het droge.

Gelukkig was de onfortuinlijke visser niet alleen bij de sluis. Een vriend uit Waregem belde de hulpdiensten. “We spreken bijna wekelijks af om samen te gaan vissen, we komen vaak naar dit plekje”, vertelt de man. “De vissen bijten hier goed. Ik stond wat verder te vissen aan de oever en plots hoorde ik een luide bonk en geroep. Mijn vriend was door een smalle opening in het beton vlakbij het pomphuis in het water gevallen. De metalen platen om die gaten af te dekken, liggen blijkbaar niet vast. Ik snap niet hoe het is kunnen gebeuren, die platen passen niet eens door de opening. Bij het pomphuis is wel een sterke stroming in het water en plots kwamen de bakken die afval uit het water scheppen in beweging, er was wal even paniek. Mijn vriend kan niet zo goed zwemmen. Ik belde meteen de hulpdiensten.”

Licht onderkoeld

Politie Midow was snel ter plaatse. Twee agenten sprongen meteen in het water om te man te kalmeren en bij te staan tot de andere hulpdiensten ook aankwamen. Duikers van brandweerzone Fluvia konden de man op het droge krijgen. De visser werd licht onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht maar liep volgens de eerste vaststellingen geen andere verwondingen op. “Hij heeft geluk gehad. Enkel zijn vishengel zal hij kwijt zijn, jammer want het was een speciale van meer dan 1.000 euro.”