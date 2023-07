Duikers gaan op zoek naar paspoort en bankkaart na ongeval met bakfiets in Wulpen

Twee peuters van 1 en 2 jaar zijn maandagmiddag bij een ongeval met de fiets in het water terechtgekomen in Wulpen bij Koksijde. Ze bleven gelukkig samen met de mama, bestuurder van de bakfiets, ongedeerd.

Het ongeluk met de bakfiets gebeurde maandagmiddag rond 13.15 uur aan de Veurnekeiweg ter hoogte van de Veldweg in Wulpen. De bestuurder van de bakfiets, de mama van de kindjes, belandde er om een onduidelijke reden met de tweewieler in een waterloop naast de weg. Allen kwamen ze in het water terecht.

De mama kon de twee kindjes gelukkig tijdig grijpen en uit het water stappen. Daarna werd de ziekenwagen gebeld. Bij aankomst van de ziekenwagen bleken de kindjes en de moeder gelukkig ongedeerd, maar wel wat aangeslagen te zijn. Ze hadden allen ook een nat pak. Ze werden ter controle naar het ziekenhuis van Veurne gebracht. Ook de politie werd op de hoogte gebracht van het voorval.

Bij het ongeval raakte de mama twee paspoorten en haar bankkaart kwijt. Die zaten samen in een mapje en lagen in de bakfiets. In de vooravond gingen duikers van de brandweer hier nog naar op zoek. Enkel de zonnebril van de dame werd teruggevonden. (JH/JT)