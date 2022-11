Duikers brandweer opgeroepen voor persoon in Ieperse vestingen

De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag rond drie uur opgeroepen voor een “redding te water” bij het Ieperse Hoornwerk.

Dat is de vestinggracht langs de weg tussen de Menenpoort en het kruispunt met de Vaubanstraat. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper bevond de persoon in nood zich niet heel ver of diep in het water, maar wel in het struikgewas langs de oever op een plek tussen het Hoornwerk en fuifzaal Fenix.

De duikers van de brandweer bleken niet nodig. De persoon zou er in beschonken toestand verkeerd hebben en ervaarde pijn aan de ribben, maar de verwondingen waren niet ernstig. (TP)