Dronken man (54) valt van muurtje in vaart… en dankt leven aan passant, boomverzorger en brandweerman

Een passant die niet aarzelde en in het water dook, een boomverzorger die touwen bij had om het slachtoffer vast te maken én een toevallig passerende brandweerman met ervaring. Dat trio redde maandagavond het leven van een 54-jarige man die uit pure dronkenschap achterover viel van een muurtje langs straat en pardoes in het koude water van de vaart in Veurne belandde. “De man werd naar het ziekenhuis gebracht, enkel voor een check-up”, meldt de politie.

Het leest bijna als een té toevallige samenloop van omstandigheden, maar het gebeurde maandagavond echt in Veurne. Een 54-jarige man uit Steenkerke, even buiten Veurne, had er zijn tijd gespendeerd in een café langs de Vaartstraat in het centrum van Veurne. Toen het om 17.25 uur tijd was om naar huis te gaan, zette de man zich op een stenen muurtje aan de overkant van de straat. Naar verluidt had de man te stevig gedronken en kon hij zijn evenwicht amper bewaren. Hij viel plots pardoes achterover en belandde in het koude water van de vaart.

Terwijl omstaanders onmiddellijk de hulpdiensten belden, kwam er nog snellere hulp uit onverwachte hoek. Een passant zag alles gebeuren en aarzelde geen seconde om zelf in het water te gaan tot bij de spartelende vijftiger. Op dat moment passeerde ook net een professionele boomverzorger. Die had voor zijn werk verschillende touwen bij zich en haastte zich naar met een bevriende vrijwillig brandweerman naar het water. Die was net boodschappen gaan doen in de Colruyt enkele tientallen meters verderop en had het tumult gezien. Samen gingen ze naar de oever van het water, gooiden touwen naar de passant en de vijftiger en konden hen zo naar de kant trekken. Daar konden ze beide mannen in het water met de touwen vastmaken. Vlak nadien kwam de brandweer aangesneld en zij konden met de schepbrancard beide mannen uit het water halen.

Wachtend op taxi

Ook politiezone Spoorkin kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen, waaruit duidelijk bleek dat de man te veel gedronken had. “Het gaat om een 54-jarige man uit Steenkerke”, zegt korpschef Peter Billiouw. “Volgens de verklaring van de man had hij een taxi gebeld om zich naar huis te laten brengen en wachtte hij de komst af op dat muurtje. Zijn taxi zou net aankomen waarop de man rechtstond en van het muurtje sukkelde. Gelukkig kon hij snel gered worden. Een ziekenwagen bracht hem naar het AZ West voor een check-up.”

Na verzorging en met droge kledij kon de vijftiger toch nog huiswaarts keren. (JH)