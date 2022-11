Drie zwaargewonden na gasexplosie in woning naast feestzaal De Schuure in Zuienkerke

Bij een explosie in de woning naast feestzaal ‘De Schuure’ in Zuienkerke, tussen Blankenberge en Brugge, zijn maandagochtend drie gewonden gevallen. Over de omstandigheden is nog veel onduidelijkheid. Er is een perimeter ingesteld, omdat er mogelijk sprake is van asbest in het gebouw.

Het incident vond rond 7.20 uur plaats langs de Oostendse Steenweg in Zuienkerke. In de woning naast danstaverne ‘De Schuure’ deed zich een hevige explosie voor. Het is momenteel echter nog niet duidelijk hoe de ontploffing precies kon gebeuren. Met de explosie zou geen kwaad opzet gemoeid zijn. Het huis en ‘De Schuure’ bevinden zich ver af van de bebouwde kom van Zuienkerke en Meetkerke.

Drie slachtoffers

Drie bewoners van het pand – alle drie 70-plussers – raakten gewond bij de explosie. Twee vrouwen en een man werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar vooral een van de vrouwen zou ernstige brandwonden opgelopen hebben. De slachtoffers zijn Paul De Schepper, sinds 1982 de eigenaar/uitbater van feestzaal De Schuure, zijn vrouw en zijn zus.

Willy Deschepper uit Nieuwmunster, de broer van de eigenaar, kwam maandagmorgen even poolshoogte nemen. Maar hij diende onverrichterzake naar huis terug te keren. De politie gaf hem geen toegang tot de woning. “Ik had vernomen dat de brandweer in aller ijl deze ochtend vroeg naar De Schuure gegaan was. Over de oorzaak van de explosie weet ik niks. Zelfs over de ernst van de verwondingen van mijn zus en broer ben ik nog in het ongewisse. Er is dit weekend wel nog een feestje geweest in De Schuure”, aldus het familielid.

Asbest

De horecazaak ‘De Schuure’ bleef gevrijwaard, maar de woning liep wel veel schade op. Door de ontploffing in het oude gebouw is mogelijk ook asbest vrijgekomen. Daarom hebben de hulpdiensten een perimeter rond het gebouw ingesteld.

Commissaris Jan Maertens van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke kent de juiste oorzaak van de ontploffing nog niet: “Hoogstwaarschijnlijk is het een gasexplosie, het parket zal een deskundige ter plaatse sturen om deze zaak verder te onderzoeken. We mogen om veiligheidsredenen niet te dicht bij het gebouw gaan, het is een oude woning met asbest in het dak. De materiële schade is in elk geval zeer groot. Wegens de kans op instorting is het trouwens ook gevaarlijk om de woning te betreden.”

Zware brandwonden

“De drie slachtoffers vertoeven inderdaad in het ziekenhuis, die ene vrouw heeft erg zware brandwonden. Haar toestand is zorgwekkend”, aldus de politiecommisaris.

(JVM/SVK/BLG)