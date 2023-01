Drie ongevallen op één dag aan verkeerswisselaar in Brugge ondanks eerdere snelheidsverlaging en aanpassing rijstroken in de bocht

Maandag gingen drie bestuurders op drie verschillende tijdsstippen uit de bocht aan de verkeerswisselaar van de E40 met de E403 in Brugge. Volgens de federale wegpolitie gebeuren er vaak ongevallen op die plek, als het wegdek nat is. Zijn er nog structurele ingrepen nodig? Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het verleden al het aantal rijstroken in die bocht teruggebracht van twee naar één, de snelheid verlaagd en gesignaleerd dat het om een gevaarlijke bocht gaat.

Maandagavond even voor 21 uur gebeurde er op de E40 aan de afrit Brugge een ongeval. Een automobilist, die uit de richting van het binnenland kwam en aan de verkeerswisselaar de afrit Brugge nam, verloor er de controle over zijn voertuig en belandde tegen de vangrail.

Lichte verwondingen

Door de impact kwam de auto op zijn zijkant terecht. Aanvankelijk werd melding gemaakt dat de inzittenden gekneld zaten in het voertuig maar dat bleek onjuist. De bestuurder kon zijn voertuig verlaten en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was de linker rijstrook versperd. De brandweer kwam met signalisatie ter plaatse en reinigde het wegdek. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. De afrit Brugge werd een tijdje afgesloten voor alle verkeer maar lang duurde de hinder niet. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Nat weer

Eerder die dag waren er op dezelfde plek twee ongevallen, waarbij de wegpolitie diende op te treden. Bij nat weer gaan geregeld automobilisten uit de bocht aan die verkeerswisselaar.

Zijn er structurele maatregelen nodig die de verkeerswisselaar veiliger moeten maken? Of moeten automobilisten hun snelheid maar temperen? Enkele jaren geleden werd de afrit Beernem, waar ook vaak auto’s uit de bocht gingen, aangepast.

Snelheid al verlaagd

Kim Vandenbroucke, woordvoerder van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters, stelt: “Het is moeilijk om uitspraken te doen, zonder info over precieze locatie van de ongevallen en de omstandigheden. Wat is de juiste oorzaak van die recente ongevallen? Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) volgt het dossier verder op, maar wacht nog op info van de wegpolitie.”

“Noteer wel: AWV heeft in het verleden al het aantal rijstroken in die bocht teruggebracht van twee naar één, de snelheid verlaagd en gesignaleerd dat het om een gevaarlijke bocht gaat”, aldus Kim Vandenbroucke. (SVK/JVM)