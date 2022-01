Drie Belgen in Slovenië raken gewond bij ongeluk met luchtballon van bedrijf uit Rollegem-Kapelle

Zaterdag raakten drie Belgen in Slovenië gewond geraakt tijdens een tocht met een luchtballon. Het drietal maakte in de hoofdstad Ljubljana een harde landing en viel uit de korf van de ballon. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar niemand verkeert in levensgevaar.

De luchtballon was afkomstig van het West-Vlaamse bedrijf Ballonteams Lips uit Rollegem-Kapelle. In de luchtballon zaten in totaal zes mensen waarvan vijf Belgen. De piloot, een Belg van 55, en twee vrouwen van 28 en 54 zijn gewond geraakt, net als de hulppiloot, een Sloveen van 67. Drie van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen, één persoon op de afdeling intensieve zorg. Ze zijn wel allemaal buiten levensgevaar.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. “We wachten de resultaten van het onderzoek af”, zegt Arne Lips van Ballonteam Lips. “Het is afwachten wat er zich allemaal afgespeeld heeft.” Mogelijk hebben enkele harde windstoten het landen bemoeilijkt. Er was door de lokale overheid ook advies gegeven om niet met de ballons de lucht in te gaan. (VRT NWS)