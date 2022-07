Drenkeling in Knokke-Heist blijkt vals alarm te zijn

De hulpdiensten zijn woensdagavond een tijdlang op zoek geweest naar een vermeende drenkeling in Knokke-Heist.

Even voor 23.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd nadat iemand een persoon in zee had zien zwemmen ter hoogte van Heist, waarop die korte tijd later niet meer te zien was.

Daarop werd de procedure drenkeling opgestart. Zowel met reddingsboten als de helikopter gingen de hulpdiensten op zoek naar de mogelijke drenkeling. Ook op het strand zelf werd een zoekactie gehouden.

Vals alarm

Na lange tijd zoeken kon men uiteindelijk niemand aantreffen. Wellicht ging het dus om vals alarm en was er van een persoon in nood uiteindelijk geen sprake.