Drama vermeden nadat topgevel uiteenspat op straat in Brugge: “Maar we kunnen onmogelijk alle panden controleren”

Ook twee dagen nadat een topgevel van een historisch gebouw in Brugge-centrum naar beneden donderde, vergapen passanten zich aan de schade. “Dit had een stuk slechter kunnen aflopen”, weet ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar elke eigenaar heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.”

In café Cambrinus in de Philipstockstraat, hartje Brugge, zaten zaterdagnacht even voor 1 uur heel wat klanten te genieten van een avondje uit. Tot ze plots werden opgeschrikt door een enorme knal. Volgens sommigen waren er zelfs trillingen voelbaar.

Gelukkig ‘s nachts

Eenmaal buiten konden mensen hun ogen nauwelijks geloven. Het voetpad en een groot deel van de straat lagen bedekt onder puin. Dat kwam doordat de loodzware topgevel van een historisch gebouw uit 1731 naar beneden was gevallen. Recht op de plaats waar dagelijks heel wat volk passeert. Dat er geen gewonden of doden zijn gevallen, is dan ook vooral te danken aan het nachtelijke uur.

“Worden dergelijke gebouwen wel voldoende gecontroleerd? Bestaat daar een register van?” – Pol Van Den Driessche (N-VA)

De zijstraat van de Markt werd meteen afgesloten, maar de opruimwerken namen heel wat tijd in beslag. Maandagochtend was alle puin geruimd, maar de schade aan het voetpad toont aan hoe groot de impact was.

Het incident doet schrikken, ook op politiek niveau. Het is raadslid en historicus Pol Van Den Driessche (N-VA) die de kat de bel aanbindt: “Worden dergelijke gebouwen wel voldoende gecontroleerd? Bestaat daar een register van? Dit pand bevindt zich in de uitgaansbuurt. Hier is een drama vermeden.”

Eigendom van de stad

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) beaamt dat laatste. “Dit had een stuk slechter kunnen aflopen”, zegt De fauw. “Maar we kunnen nu onmogelijk alle 60.000 panden in Brugge gaan controleren. Dat is niet de taak van de stad.” Belangrijk: het pand in kwestie is geen eigendom van de stad zelf. “Elke eigenaar heeft zijn eigen verantwoordelijkheid”, duidt de burgemeester. “Als een pand uiterlijke tekenen van verval toont, is het in eerste instantie aan de eigenaar om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Ook wij moeten dat doen met onze stadsgebouwen. Wat het pand in de Philipstockstraat betreft, was er een aanvraag ingediend om de gevel te restaureren. Wat er nu precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het pand zag er niet meer in heel goede staat uit.” (MM)