“Dit is not done”: DOVO reageert op beelden fosforincident in Ieper

Enkele arbeiders raakten donderdag bevangen door giftige fosforrook op een werf in Ieper en moesten naar het ziekenhuis. Beelden van het incident tonen hoe tegen rokende restanten wordt geschopt. “Not done! De kraanbestuurder had wel de goede reflex”, oordeelt DOVO.

Ieper, 19 maart 2014. Twee arbeiders van buitenlandse origine overlijden door een ontploffing op de industriezone, nadat een opgegraven projectiel werd aangeraakt. Afgelopen donderdagvoormiddag kwamen arbeiders met buitenlandse roots in aanraking met opgegraven oorlogsrelicten op een werf aan de Ieperse Augustijnenstraat.

Giftig

Beelden van het incident tonen hoe arbeiders tot dicht bij rokende fosforrestanten komen en er wordt zelfs tegen geschopt. Ook is te zien hoe een kraanbestuurder de fosforrestanten bedekt met aarde. Enkele arbeiders kregen last aan de ademhaling en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis voor een controle.

Steven De Meulenaere, adjudant bij ontmijningsdienst DOVO, kreeg de beelden te zien en oordeelt over hun handelen. “Hevige witte rookontwikkeling met een vlam zichtbaar aan de basis, dat is voor ons een indicator van witte fosfor”, zegt hij.

“Dat kan gedoofd worden met water, maar enkel door onderdompeling. Dat is niet vanzelfsprekend op het terrein. Wat de kraanbestuurder deed, was de beste reflex: toedekken met aarde. Men moet zo snel mogelijk evacueren en de hulpdiensten verwittigen. Schoppen tegen restanten en dicht bij de rook komen, keuren we niet goed. Misschien gebeurde het uit onwetendheid, maar dit is not done! De rook is giftig.”

Brandwonden

Daarnaast is er het risico van een explosie. “Er kan een detonator of booster verbonden zijn aan de witte fosforresten”, waarschuwt De Meulenaere. “Bij blootstelling kan dit opwarmen en tot ontploffing komen. Dat is het grootste gevaar.”

“Het oorlogstuig doet dan waarvoor het ooit gemaakt werd: de giftige rook wijd verspreiden. Eens fosfor in aanraking komt met de huid, blijft dit verder branden en kunnen zeer zware brandwonden veroorzaakt worden. In dit geval was het weinig waarschijnlijk, maar men mag geen risico nemen.”

Onverantwoord

“Bij ons laten we dit uitbranden in een specifiek daarvoor voorziene brandgeul. En dit met respect voor de veiligheid van het personeel, waarbij een minimum van mensen wordt blootgesteld”, vervolgt De Meulenaere. “Als het over heel kleine stukjes gaat, laten we die gecontroleerd op locatie opbranden omdat ze te klein zijn om te manipuleren.”

Ook de lokale politie is niet opgezet over het geschop tegen de brandende fosforresten. “Onverantwoord”, stelt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Na meer dan honderd jaar vormen oorlogsprojectielen nog steeds een gevaar.” (TP)