Dierenreddingsteam brandweer redt twee koeien in Ieper en Lo

Het speciale dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek heeft er een drukke ochtend opzitten. Zowel in Elverdinge bij Ieper als in Lo moest een koe van 500 kilogram zwaar uit het water van een gracht gered worden. De dieren sukkelden erin toen ze uitgleden om te drinken.

De eerste interventie kwam binnen om 7.50 uur toen een landbouwer uit de Vlamertingestraat in Elverdinge merkte hoe zijn koe in het water van een gracht zat. Het ging om een diepe gracht van twee meter diep maar erg veel water stond er niet in. De koe kon blijven staan en het hoofd boven houden. Nadat een eerste ploeg van de brandweer ter plaatse kwam werd het DRT-team van de brandweerzone als versterking bij geroepen. Met behulp van waadpakken ging men in het water en konden riemen onder de buik van de koe bevestigd worden. Zo kon met een Manitou het dier terug op het droge gehesen worden.

Watertrappelende koe

“Net toen die interventie klaar was, vroeg de brandweerofficier in Lo of het DRT-team alweer beschikbaar was”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Ook in Lo was immers een koe op dezelfde manier in de gracht gesukkeld. De DRT-ploeg kraamde dus op en ging ook in Lo de koe gaan redden.”

Het ging om een exemplaar van ruim 500 kilogram die in een gracht zat waarin veel water stond. Het dier kon nauwelijks de kop boven houden en was aan het trappelen. Ook deze koe werd met een Manitou weer op het droge geholpen. Rond 11.30 uur zaten beide interventies er op. (Jh)