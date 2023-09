Dierenreddingsteam brandweer bevrijdt 500 kilo zwaar rund uit beek in Elverdinge

Het speciale dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek rukte zaterdagochtend uit naar Elverdinge, deelgemeente van Ieper, om een koe uit een benarde positie te redden. Het beest van 500 kilogram zwaar was in een beek gesukkeld en had er al een aardige tocht op zitten.

Een landbouwer uit de Vlamertingestraat in Elverdinge nabij Ieper merkte zaterdag rond 8 uur 25 op hoe een van zijn koeien uitgebroken was uit de weide. Het dier probeerde wellicht om door de afsluiting de kop te steken om aan de grassen aan de kant van de weide te kunnen. Daarbij begaf de afsluiting het, en verloor de koe haar evenwicht. Het beest van ongeveer 500 kilogram zwaar kwam zo in de beek rond de weide terecht. Toen de landbouwer dat opmerkte bleek de koe al ruim 250 meter door de beek te zijn gewandeld van de plaats waar het in het water terecht kwam.

De brandweer kwam ter plaatse, maar het dier naar boven halen bleek geen simpele opdracht. Het speciale dierenreddingsteam (DRT) van de zone werd opgevorderd. Er kwam ook een verreiker ter plaatse. Er werden banden rond de buik van het dier gedaan, maar dat ging plots gaan liggen in het water. De eerste verreiker kon de koe zo niet meer bereiken waarna een tweede, grotere verreiker ter plaatse kwam. Na een klein uurtje kon het dier gezond en wel op het droge worden gezet. De landbouwer gaf zelf aan dat het niet de eerste keer is dat zijn afsluiting het begeeft en zal die laten nakijken. (JH)