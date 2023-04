Dieplader met kraan van 44 ton sukkelt in gracht: weg urenlang afgesloten

Een grote dieplader met een grondwerkerskraan van 44 ton belandde dinsdagochtend in de gracht in de Koekelarestraat in Kortemark. Het gevaarte vernielde daarbij een meterslange afsluiting. De baan was vervolgens urenlang afgesloten.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagochtend even na 5 uur. Een dieplader van een grondwerkersbedrijf met daarop een kraan van 44 ton reed in de richting van Edewalle toen het verkeerd liep.

“Om 5.20 uur kregen we melding van het verkeersongeval”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Een 23-jarige man uit Kortemark reed met de dieplader richting Edewalle. Wellicht lette hij even niet goed op en belandde hij met het rechtervoorwiel van de vrachtwagen in de gracht.

Zachte berm

“De zachte berm was drassig en door het gewicht van de combinatie van de vrachtwagen met kraan zakte het geheel snel weg. De vrachtwagen kantelde daarbij volledig en ook de kraan kwam in de gracht terecht. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De chauffeur legde ook een negatieve ademtest af. Het gaat om een kleine onoplettendheid.”

Door het ongeval ontstond er wel grote hinder. Aanvankelijk kon het verkeer nog door maar al snel werd de Koekelarestraat volledig afgesloten voor de takelwerken. Een speciale firma kwam met zwaar materiaal ter plaatse om de kraan van 44 ton uit de gracht te halen. De dieplader zelf kon vlot worden verwijderd maar de gekantelde kraan weghalen duurde wat langer.

Door het ongeval raakte ook een afsluiting van een tuin over een meterslange afstand volledig vernield. Ook de gracht zelf raakte zwaar beschadigd. Na de takelwerken moest de weg nog vrij gemaakt worden vanwege de modder. (JH)