Defecte mazoutketel veroorzaakt rookontwikkeling in Ruddervoorde

Donderdagavond even voor 22 uur werd de tussenkomst van de brandweer gevraagd in een woning in de Magerbossen in Ruddervoorde, Oostkamp.

De bewoners van een woonhuis hadden er in de ruimte waar de mazoutketel opgesteld staat rook opgemerkt. Uit voorzorg belden ze de brandweer. Die kwam ter plaatse en ventileerde de ruimte maar diende verder niet in te grijpen. Na een controle werd alles veilig bevonden.