Donderdagavond verloor, door een mechanisch defect, een tractor, die op de Natiënlaan in Moerkerke in de richting van Knokke reed, een aanzienlijke hoeveelheid hydraulische olie.

Daardoor was het wegdek op de brug over de afleidingsvaart in Moerkerke gevaarlijk glad. De brandweer kwam ter plaatse om de gelekte olie op te ruimen en plaatste signalisatie. De verkeersdrukte viel mee.