Deel van Westerkwartier in Oostende afgesloten door gaslek: “Wie binnen de perimeter woont, kan voorlopig niet naar huis”

Door een gaslek is in de Oostendse wijk Westerkwartier is een perimeter van 200 meter ingesteld. Dat bevestigen de lokale politie en de stad Oostende. De bewoners kunnen voorlopig terecht in het zwembad.

Het gaslek ontstond donderdagnamiddag tijdens werken in de Werkzaamheidstraat in het Westerkwartier, een wijk van Oostende. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Al snel werd beslist om een perimeter van 200 meter in te stellen. Daardoor is ook het woonzorgcentrum A. Lacourt voorlopig niet bereikbaar. “Mensen die binnen de perimeter wonen, kunnen voorlopig dus niet naar huis. Het is belangrijk om de instructies van de politie ter plaatse op te volgen.”

De bewoners worden opgevangen in het zwembad Brigitte Becue. De mensen die al thuis waren, krijgen de raad om binnen te blijven. Ze moeten ook de ramen en de deuren van hun woning gesloten houden.

Momenteel is een drone de situatie voor de hulpdiensten in kaart aan het brengen. Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal aanhouden.