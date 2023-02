Deel van schoorsteen langs Brugse Gentpoortvest stort in

Langs de Gentpoortvest in Brugge is woensdag rond half zes een schoorsteen van een rijwoning deels ingestort. De bewoners hoorden een hels lawaai toen meerdere bakstenen van de schouw naar beneden vielen.

Gelukkig vielen de bakstenen in de schoorsteen en kwamen ze niet op straat terecht. De brandweer kwam ter plaatse met de ladderwagen en keek naar de stabiliteit van de schoorsteen. Onmiddellijk gevaar is er niet maar de schoorsteen zal wel dringend hersteld dienen te worden.

Werk voor de aannemer dus. Het is niet zo goed gesteld met de stabiliteit van schoorstenen en gevels. Dat bleek de afgelopen dagen. Deze morgen kwamen in Assebroek ook al een paar gevelstenen naar beneden. Niemand raakte uiteindelijk gewond maar dit had opnieuw erger kunnen aflopen.