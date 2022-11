Deel van dak van varkensstal stort in

Langs de Bosterhoutstraat in Meulebeke zakte in de nacht van zondag op maandag het dak van een varkensstal in. De 40 varkens die er verbleven overleefden het ongeval. Doordat het dak uit asbesthoudende panelen bestaat, werden de dieren onmiddellijk overgebracht naar een nieuw onderkomen.

Landbouwer Eric Vermeulen en zijn vrouw merkten maandagochtend op dat een deel van de varkensstal bij hun woning ingestort was. “Wat er precies gebeurd is en wanneer, dat weten we niet. Toen we opstonden merkten we dat het uit golfplaten bestaande dak boven vier varkenshokken naar beneden gekomen was. In die hokken zitten een veertigtal varkens, dus snelden we toe om te kijken hoe ze eraan toe waren. Gelukkig hebben ze het allemaal overleefd”, zegt Eric.

De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse om te voorkomen dat ook de rest van de varkensstal zou instorten. De omgeving van de stal werd afgezet omdat er mogelijk asbestvezels konden loskomen uit de ingestorte golfplaten.

Veiligheid garanderen

Burgemeester Dirk Verwilst (Partij van de Burgemeester) kwam ook onmiddellijk ter plaatse. “We hebben onmiddellijk de procedure opgestart om de veiligheid te garanderen en zijn op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de varkens”, zegt de burgemeester, die na het ongeval ook in nauw contact stond met het FAVV.

Met behulp van de brandweer werden de dieren overgeladen en weggevoerd. “De dieren waren nog niet klaar voor de slacht, ze zouden hier nog anderhalve maand moeten blijven. Wat er nu precies met de varkens zal gebeuren, is ook voor mij nog niet duidelijk”, zegt varkensboer Vermeulen.