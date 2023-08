Dame belandt in Damse Vaart: brandweer meteen ter plaatse om ze te bevrijden

Dinsdagavond even voor 20 uur alarmeerden passanten de hulpdiensten, omdat er ter hoogte van de aanlegsteiger van de Lamme Goedzak in de Damse Vaart in Sint-Kruis een persoon in het water lag.

Het duikteam van de brandweer kon met de hulp van de ladderwagen de onfortuinlijke dame, die op eigen kracht niet uit het water geraakte, op het droge helpen. Ze was de hele tijd bij bewustzijn en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe de dame in de Damse Vaart belandde, is momenteel nog onduidelijk.