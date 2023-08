Dak van cultuurcentrum De Kleine Beer in Beernem zwaar beschadigd door gesprongen waterleiding

De grote zaal van cc De Kleine Beer in Beernem is momenteel niet bruikbaar na een technisch incident afgelopen vrijdag. In de nacht van donderdag op vrijdag sprong een van de bovenleidingen waardoor het dak compleet werd vernield. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de schade kan hersteld worden.

Toen de personeelsleden vrijdagmorgen de deuren van het OC De Kleine Beer openden, kwamen ze voor een enorme verrassing te staan. ’s Nachts moet een van de bovenleidingen met warm water gesprongen zijn, waarna de dakconstructie het begaf. “Aangezien het water in die leidingen zo’n 60 graden heeft, zorgde het lek voor heel wat stoom. Wellicht kon het dak de druk niet meer aan waardoor het naar beneden is gekomen”, licht schepen Ruben Strobbe (CD&V) toe.

De schade in het gebouw is aanzienlijk. Voorlopig is nog niet duidelijk in welke mate de schade hersteld kan worden. Bovendien is het nog koffiedik kijken welke kostprijs de herstellingswerken met zich mee zullen brengen.