Dag nadat auto inreed op uitgang is Aldi in Koksijde weer open

Een dag nadat een 79-jarige vrouw tijdens een manoeuvre met haar wagen tegen de uitgang reed is de Aldi in de Robert Vandammestraat in Koksijde weer open voor klanten. “We deden aanpassingen aan de ingang zodat klanten langs die zijde ook naar buiten kunnen”, zegt Tine De Keersmaker van Aldi.

Woensdagmiddag rond 14.50 uur raakte de uitgang van het Aldi-Filiaal in Koksijde-Dorp zwaar beschadigd bij een ongeval. Een 79-jarige vrouw reed er met haar Toyota Starlet achterwaarts van de parking en wou een manoeuvre maken om te keren en zo haar vriendin op te pikken aan de uitgang. Ze deed samen met die vrouw, die boven de 80 jaar is, boodschappen. De vrouw wachtte aan de uitgang tot haar vriendin haar auto had voorgereden.

Flinke snijwonden

Bij het achteruit rijden gaf de 79-jarige vrouw plots een flinke dosis gas in plaats van te remmen en schoot de wagen met een vaart tegen de uitgang van de winkel. Daardoor werd een stenen muurtje geraakt, de glazen schuifdeur vernield en werd de tachtiger geraakt door het glas. Ze kreeg de deur op zich en liep daarbij flinke snijwonden op en een armbreuk.

Aldi terug open

Dor het incident moest de winkel de deuren sluiten. “Klanten die gisteren aanwezig waren in de winkel op het moment van het ongeval, hebben hun boodschappen kunnen afronden en werden langs de ingang naar buiten gelaten”, zegt Tine De Keersmaker van Aldi. “Nadien bleef de winkel gesloten voor de rest van de dag. Sinds vandaag kunnen klanten terug terecht voor hun boodschappen in de Aldi in Koksijde na het spijtige ongeval van gisteren.”

Dank aan hulpdiensten

“We hebben enkele aanpassingen gedaan waardoor de ‘normale’ ingang van de winkel momenteel zowel als in- en uitgang voor onze klanten dient. De muur en de uitgang van de winkel die beschadigd geraakten, zullen zo snel als mogelijk hersteld worden. We willen de hulpdiensten danken voor hun snelle interventie en hopen dat de dame in kwestie vlot mag herstellen.”

Vermoedelijk zal de uitgang pas binnen enkele weken weer gebruikt kunnen worden. In de winkel zelf was er geen schade door rondvliegend glas, dat werd allemaal opgeruimd. (JH)