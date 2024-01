Colruyt in Waregem even ontruimd na lek in koelruimte

Dinsdagavond snelde de brandweer naar het Colruyt-filiaal in de Noorderlaan in Waregem. Daar was rook ontstaan. Uiteindelijk bleek het om een lek in de leidingen van de koelruimte te gaan. De klanten mochten na 45 minuten opnieuw verder winkelen.

Rond 17.30 uur ontving Hulpverleningszone Fluvia een melding van een industriebrand in Waregem. Het bleek om de Colruyt-winkel te gaan langs de Ring. De elektriciteit in de beenhouwerij was uitgevallen en er zou rook in de winkel zweven.

Ontruiming

De brandweer snelde ter plaatse terwijl de Colruyt-medewerkers hun winkel ontruimden en de klanten veilig naar buiten brachten. Zij mochten uiteindelijk na zo’n 45 minuten opnieuw naar binnen om verder boodschappen te doen.

“De oorzaak was een lek in de leidingen met koelvloeistof in de grote koelruimte. Daardoor viel de elektriciteit in de beenhouwerij meteen uit”, vertelt luitenant Frank Vandewiere.

Geen brandgeur

“Die koelvloeistof veroorzaakte veel nevel, wat leek op rook van een brand. Maar een brandgeur hebben we niet waargenomen.”

De winkel werd een tijd verlucht en ging nadien weer open.