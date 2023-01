CO-vergiftiging was niet eerste tegenslag voor gezin uit Hooglede, met Sidegro kenden ze ook al heel wat miserie

Zaterdagochtend vond er een tragedie plaats in de Honzebroekstraat in Hooglede. Marnick Sioen en oudste zoon Aaron (16) lieten het leven door een CO-vergiftiging. De overige drie gezinsleden, mama Valerie Desnouck en de andere twee zonen, werden naar het ziekenhuis overgebracht. Mama en jongste zoon mochten zaterdag het ziekenhuis alweer verlaten. Iben, de middelste zoon, vecht nog voor zijn leven.

Marnick en Valerie zijn de gezichten van Sidegro, een bedrijf gespecialiseerd in containerverhuur en afbraakwerken, langs de Trakelweg in Roeselare. De afgelopen jaren werden ze niet van miserie gespaard.

In 2015 stierf de jonge skater Baptiste Verhoest op 15-jarige leeftijd toen ie op het dak van het bedrijf klom. De golfplaten konden hem niet dragen, waardoor ie acht meter naar beneden viel en na een week in coma gelegen te hebben overleed. Het bedrijf trof geen enkele schuld, maar de gebeurtenis liet wel een zware indruk na.

Protest

In de loop der jaren was het bedrijf ook verschillende keren slachtoffer van brand. In 2014 en in 2018 zelfs twee keer. Zowel februari als in juli ging een deel van de opslagplaats in vlammen op. Vorig jaar in augustus brak er opnieuw brand uit in het bedrijf. Daarbij werden drie loodsen vernield. Daarbij kwam asbest vrij en enkele deeltjes belandden in de tuin van buurtbewoners, wat tot heel wat protest leidde. Er werd zelfs een petitie opgesteld tegen het bedrijf. Marnick en Valerie toonden zich alvast bereid om te luisteren naar de bezorgdheden van de buurt.

Het was niet het enige protest tegen het bedrijf. In 2013 een eerste keer, toen ze flink wilden uitbreiden en onder meer de toelating wilden om meer dan een ton van het schadelijke asbest te stockeren. Na het tumult besloten ze om de aanvraag in te trekken. In 2015 werd een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. Opnieuw leidde dat tot heel wat protest bij de buurtbewoners.