Chowchow overlijdt na aanval van pitbulls in Veurne

In Avekapelle, bij Veurne, is vrijdag een chowchow aangevallen door twee losgebroken pitbulls. De hond was met z’n baasje aan het wandelen. Hij overleed uiteindelijk bij de dierenarts aan z’n verwondingen. Het baasje van de pitbulls liet zijn dieren meteen inslapen.

De aanval vond plaats langs de spoorlijn in de Reygaerdijkstraat in Avekapelle. Pollux, een 3 jaar oude chowchow, was met z’n baasje aan het wandelen toen plots twee loslopende pitbulls op hen kwamen afgestormd. De honden waren door het dolle heen en beten de chowchow in de nek. Zijn baasje begon te schreeuwen, waarop een arbeider met een schop te hulp schoot. Hij kon de pitbulls uiteindelijk verjagen.

Meteen laten inslapen

Pollux werd door z’n baasjes in allerijl naar de dierenarts gebracht. De verwondingen in z’n nek bleken echter te zwaar te zijn, waardoor geen hulp meer kon baten. De eigenaars van de chowchow gingen zaterdagvoormiddag klacht indienen bij de politie Spoorkin.

“Eén van onze ploegen is in de loop van de namiddag langs geweest bij de eigenaar van de pitbulls om te controleren of zijn omheining wel in orde was”, vertelt commissaris Jorik Debruyne. “Bij onze aankomst had de man zijn dieren al laten inslapen. Hij was erg onder de indruk.”

Geen eerdere incidenten

Van eerdere bijtincidenten was volgens de politie geen sprake. “De pitbulls waren wel al eens uitgebroken”, stelt de commissaris. “Hun baasje had toen de omheining aangepast, maar blijkbaar bleven zijn dieren ontsnappingsmogelijkheden vinden. Voor ons is deze zaak wellicht afgesloten. De eigenaar van de pitbulls heeft zelf al de nodige stappen ondernomen. Hij en de baasjes van de chowchow zullen verder bekijken hoe de kosten geregeld worden.”

