Chemische stof vrijgekomen na lek bij Villeroy & Boch in Roeselare: oproep om ramen en deuren in de buurt dicht te houden

Dinsdagochtend vroeg ontstond er een lek bij het bedrijf Villeroy & Boch langs de Populierstraat in Roeselare. Daarbij kwam een chemische stof vrij. Er is momenteel geurhinder in de buurt, buren wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

Medewerkers van de firma Villeroy & Boch, gespecialiseerd in onder andere het maken van badkamers, merkten dinsdagochtend omstreeks 5 uur op dat er een lek was ontstaan in het bedrijf. Daarbij kwam de toxische stof styreen vrij. De brandweer werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van het voorval. Het vrijgekomen product is toxisch voor wie er mee in aanraking komt en brengt ook een sterke geur met zich mee. Die is momenteel nog duidelijk waarneembaar in de omgeving van de Populierstraat. De brandweer en de stad vragen dan ook aan de buurtbewoners om ramen en deuren dicht te houden. In de buurt van de firma zijn er heel wat bedrijven. Daar kan gewoon verder gewerkt worden. Ook Villeroy & Boch kan men onder andere op de administratiedienst nog verder aan de slag.

Riolering

De brandweer is momenteel massaal ter plaatse. Onder andere een inspecteur gevaarlijke stoffen werd opgeroepen om er de situatie te bekijken. Mogelijks is er een hoeveelheid van de chemische stof in de riolering terecht gekomen. Het bedrijf beschikt wel over een systeem dat de riolering automatisch wordt afgesloten wanneer er zicht iets dergelijks voordoet.