Centrum Marialoop urenlang zonder stroom na ontploffing in hoogspanningscabine

Door een explosie aan een hoogspanningscabine nabij textielbedrijf TWE zat het centrum van Marialoop woensdagavond urenlang stroom. De muur van het gebouw werd volledig weggeblazen. Ook bij kapster Lynn Maes ging plots het licht uit, zij moest haar laatste klant afwerken bij kaarslicht. “Anders moest ik de kleurspoeling terug uitwassen en het was best gezellig.”

De klok van de kerktoren van Marialoop bleef plots stilstaan. Het gehucht van Meulebeke werd woensdagavond rond 17.15 uur opgeschrikt door een harde knal. Buurtbewoners hoorden die tot ver in de omtrek en zagen een grote stofwolk. Door een kortsluiting in de hoogspanningscabine had zich een hevige ontploffing voorgedaan. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.

“Onze prioriteit was om de mensen terug stroom te geven”, zegt woordvoerder van Fluvius David Callens. “Door de ontploffing zaten zo’n 1.500 gezinnen zonder stroom. Tegen 18.40 uur konden we het merendeel van hen depanneren door hen tijdelijk op een ander net aan te sluiten. 100 gezinnen waren echter rechtstreeks aangeschakeld op de hoogspanningscabine. Voor hen plaatsten we een stroomgroep en iets voor 22 uur hadden ook zij terug elektriciteit in huis. Later onderzoeken we de oorzaak van de kortsluiting.”

Mogelijk schade door overbelasting

Bij Textielbedrijf TWE meten ze de schade op. Het bedrijf lag anderhalf uur plat door de stroompanne. “Onze medewerkers waren intussen bezig met onderhoudswerken”, klinkt het bij het bedrijf. “Technici startten alle machines een voor een terug op om te zien of er problemen waren. Mogelijk is er schade door de overbelasting van het stroomnetwerk. De avondploeg kwam om 21 uur gewoon op, slechts enkelen moesten thuisblijven.”

De schade aan de hoogspanningscabine zelf kon niet meteen hersteld worden. De brandweer ruimde de brokstukken op, stutte de muur en hing een plastic zeil op tegen de regen.

Intussen moesten de buurtbewoners zich behelpen in het donker, onder hen ook kapster Lynn Maes die net aan haar laatste klant Vanessa bezig was. “Plots viel het licht uit”, zegt Lynn. “Ik ben nog mijn zekeringskast gaan controleren maar daar was alles in orde. Bij de buren ook maar zij zaten eveneens in het donker. Toen bleek dat de hele straat zonder stroom zat. Ik was net bezig aan mijn laatste klant en de kleurspoeling zat er al in. Ofwel moest ik die terug uitspoelen ofwel ging ik gewoon verder. We hebben enkele kaarsen gezet en Vanessa lichtte wat bij met de lampjes van onze gsm’s. Zo lukte het wel en eigenlijk was het best gezellig.”