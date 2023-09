Carl (61) uit Bredene redt leven van drenkeling dankzij ervaring op het water en carrière als politie-inspecteur: “Ik voel me geen held”

Een held: dat is het minste wat je van Bredenaar Carl Ceulemans (61) kan zeggen. Zondagavond redde hij een twintiger van de verdrinkingsdood toen twee mannen in moeilijkheden kwamen in het kanaal Oostende-Brugge. “Toch blijf ik met een wrang gevoel zitten omdat ik de tweede niet kon redden”, zegt hij. Binnenkort ontvangt hij van het gemeentebestuur het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering.

Toen Carl en zijn vrouw Chrisje Daems (61) met hun fiets op de terugweg waren van Oostende zagen ze zondagavond een vrouw in paniek. Ze wees naar het water. Op die plaats waren haar man en een familielid het water ingegaan om een bos sleutels uit het water te vissen. De twee mannen kwamen vrijwel meteen in moeilijkheden. Carl twijfelde geen seconde en dook het water in. “Ik kon nog net iemand vastgrijpen voor hij kopje onder ging”, vertelt Carl. “Ik wist op dat moment nog niet dat er een tweede persoon in het water lag. Alles ging zo snel.”

Te gevaarlijke omstandigheden

Via een aangereikte sprei kon Carl zich met het slachtoffer naar boven hijsen. “Echt liters water kwam er uit die man”, vervolgt Carl. “Pas toen ik boven kwam, hoorde ik dat er nog iemand in het water moest liggen. Maar er was niemand meer te zien. Bovendien waren de omstandigheden te gevaarlijk om nog eens het water in te duiken. Voor ik het water ben ingegaan, heb ik de situatie zo goed als mogelijk proberen in te schatten om mezelf niet in gevaar te brengen.”

Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar was een dag later stabiel. Het feit dat Carl zo koelbloedig reageerde, heeft hij te danken aan zijn vader en aan zijn carrière bij de politie. “Mijn vader was medeoprichter van de kanoclub in Lier, waar ik tot vier jaar geleden nog woonde”, duidt de man. “Toen ik een jaar of 20 was, werd ik regentaat lichamelijke opvoeding. En daarna ging ik bij de Rijkswacht in Mechelen. Na de politiehervorming ging ik bij de lokale politie van Mechelen aan de slag. Ondertussen ben ik sinds vier jaar op non-actief gezet voorafgaand aan mijn pensioen.”

Wrang gevoel

Vier jaar geleden kwam Carl met zijn vrouw in Bredene wonen. “We wonen vlakbij de plaats waar het gebeurde, ik ken dat water dus door en door”, gaat hij verder. “Het zal toch vreemd zijn om er nu langs te komen. Ik ben blij dat die man het uiteindelijk gered heeft, maar ik blijf toch met een wrang gevoel zitten dat ik die tweede man niet kon redden. Of ik me een held voel? Neen hoor. Tijdens mijn loopbaan bij de politie kwam ik dikwijls met levensbedreigende situaties in contact.”

Chrisje is trots op haar man. “Ik weet dat Carl een rustig persoon is en dat hij nooit iets zou doen waarbij hij zichzelf in gevaar brengt”, vertelt Chrisje. “Daarom was ik ook niet in paniek tijdens de redding. Hij is echt wel als een vis in het water. Hij weet waarmee hij rekening moet houden.”

“Ik raad echter niemand aan om zomaar enig risico te nemen om in het water te springen. Op zo’n momenten moet je altijd aan je eigen veiligheid denken. Water kan heel verraderlijk zijn”, aldus Carl.

Ereteken

Ook Bredens burgemeester, Steve Vandenberghe (Vooruit), is trots op zijn inwoner. “Mensen als Carl zijn helden”, zegt hij. “Daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Daarom zijn we een procedure gestart om Carl het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering toe te kennen. Carl redde het leven van een medemens en dat vraagt veel moed. We gaan Carl sowieso nog uitnodigen.”